تحسن ملحوظ للريال اليمني أمام الدولار في تداولات المساء بعدن(سعر الإغلاق)

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجل الريال اليمني اليوم تحسنا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية في محافظة عدن وبقية المحافظات الحكومية . وجاءت أسعار الصرف مساء الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021م في عدن وصنعاء على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 243 ⁦ الدولار : 925 (( أسعار البيع )) : ⁦ السعودي : 244 ⁦ الدولار : 930 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :157 الدولار : 595 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 158 الدولار: 597

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