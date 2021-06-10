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تحسن ملحوظ للريال اليمني أمام الدولار في تداولات المساء بعدن(سعر الإغلاق)

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجل الريال اليمني اليوم تحسنا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية في محافظة عدن وبقية المحافظات الحكومية .

 

وجاءت أسعار الصرف مساء  الأربعاء  الموافق 9 يونيو 2021م في عدن وصنعاء على النحو التالي :

 

  

 (( أسعار الشراء في عدن )) :

 

⁦ السعودي  :  243

 

⁦ الدولار     : 925

 

 (( أسعار البيع )) :

 

⁦ السعودي  :  244

 

⁦ الدولار     :  930

 

 

أسعار الشراء في صنعاء :

 

 

الريال السعودي :157

 

 

الدولار : 595

 

 

أسعار البيع في صنعاء :

 

 

 الريال السعودي : 158

 

 

الدولار: 597

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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