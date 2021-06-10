شكرا لبحثكم عن خبر مصدر: مطار صنعاء سيفتح امام ثمان وجهات دولية والحوثي يطالب بالمزيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، عن ترتيبات لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي (الواقع تحت سيطرة الحوثيين) أمام الرحلات التجارية المعلقة منذ نحو خمس سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)) عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله: “إنهم تلقوا إشعارا من الهيئة العامة للأرصاد وإدارة مطار صنعاء الدولي لوضع الترتيبات اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء”.

وأضاف أن “مسؤولين في الخطوط الجوية نزلوا للمطار لتفقد الحظائر الخاصة بالطائرات، وإعادة تجهيز الكاونترات وترتيبات أخرى في مطار صنعاء”.

وأكد المصدر أنهم في انتظار البدء رسميا في تسيير الرحلات الجوية عن قريب.

من جانبه، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشائف، للوكالة جاهزية المطار لاستقبال جميع الرحلات التجارية.

وقال الشائف إن “المطار يستقبل رحلات جوية تابعة لمنظمات أممية بشكل شبه يومي”.

وتابع إن “المطار استقبل اليوم ثلاث رحلات جوية، إحداها لبرنامج الغذاء العالمي، وأخرى لمنظمة أطباء بلا حدود، والثالثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأضاف قائلا :”نتمنى فتح المطار في القريب أمام جميع الرحلات”.

وفي وقت سابق، قال مصدر ملاحي يمني بمطار صنعاء الدولي، إنه جرى الاتفاق بين الأطراف اليمنية المتنازعة على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية، وإلى جهات محددة.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إنه تم الإتفاق على إعادة فتح مطار صنعاء أمام ثمان وجهات دولية (لم يحددها)، وسط مطالبات من الحوثيين بضم دول أخرى.

وكشف المصدر، عن توجيهات صدرت للعاملين في المطار ببدء التجهيزات، وأن أعمال الصيانة في المطار بدأت فور الإعلان على الاتفاق”.

يأتي ذلك، بعد أيام من وصول وفد سلطنة عُمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لإجراء مباحثات مع الحوثيين بشأن المبادرة العمانية المطروحة والتي تنص على “رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، يعقبه إعلان لوقف إطلاق النار، ثم البدء بالمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.