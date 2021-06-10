عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات واسعة للمواطنين في الجوف

الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365

قال مصدر مسئول في محافظة الجوف، إن المليشيا الحوثية نفذت حملة اعتقالات واسعة للمواطنين في محافظة الجوف.



وأوضح رئيس لجنة الحقوق والاعلام في المحافظة الدكتور صالح جمالة، أن المليشيا الحوثية شنت حملة اعتقالات واسعة مؤخرا طالت العديد من المدنيين بمحافظة الجوف.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي اقتادت المعتقلين إلى سجونها بالعاصمة صنعاء.

وأكد أن المليشيا لا زالت مستمرة في تنفيذ اعتقال المدنيين بحجج مختلفة.

ومنذ سيطرتها على محافظة الجوف مطلع العام الماضي، اعتقلت المليشيا الحوثية مئات المواطنين المدنيين وزجت بهم في سجونها بالمحافظة.