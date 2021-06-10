شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تفاجئ الجميع وتتبرع بهذا العظو الحساس لطليقة زوجها وما حدث يعد ذلاك صدم الجميع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبرعت عروس أمريكية لطليقة زوجها بكليتها بعد تدهور الحالة الصحية للأخيرة وانخفاض نسبة وظائف كليتها. وتبرعت "العروس" لطليقة زوجها بعد مضي يومين فقط على زواجهما حيث كان "الزوج" يقوم بإجراءات سريعة لجراحة طليقته بمستشفى في الولاية الأمريكية. قد يهمك ايضاً

كما علمت العروس أن طليقة زوجها لا تجد متبرع لها بعد فشل محاولة شقيقها للتبرع لها فقررت التأكد من مدى التطابق والتطوع لها بكليتها.

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