شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الشوافي يطلق تحذير هام لجميع المواطنين وهذا ماسيحدث يوم الخميس القادم على هذة الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية لاخبار الساعة عن كسوف حلقي ويقول الكرة الارضية على موعد مع كسوف حلقي للشمس يوم الخميس القادم 10 يونيو 2021 حيث تشهد اجزاء واسعة من اقصى شمال القارات اسيا و اوروبا و امريكا الشمالية بعض مراحل الكسوف الجزئي بينما مسار الكسوف الحلقي يمر بشمال شرق امريكا الشمالية وجرين لاند و اقصى شمال شرق روسيا. قد يهمك ايضاً بالنسبة لليمن و دول الشرق الأوسط لن تشهد أي مرحلة من مراحل كسوف للشمس يوم الخميس القادم.

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