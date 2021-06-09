رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمديرية حوف يستقبل فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لمديرية حوف الأستاذ سعيد علي مصدع، فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، ضمن زيارتهم التفقدية لسير العمل في مشروع خط المياه الناقل بمنطقتي دمقوت والفتك.



وخلال الزيارة، رحب مصدع بالمهندس ياسر الحمد ضابط مشروع المياه بالصندوق والفريق المرافق له، مشيداً بجهود إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وموضحاً دور المشروع الكبير ومدى أهميته لدى أهالي المنطقة.

ومن جانبه، قدم ضابط المشروع شرحاً مفصلاً لمراحل سير العمل الجاري، مؤكداً أن المشروع يخطو حسب الخطة الزمنية المعتمدة، ومتقيد بالتصاميم والدراسات الفنية والهندسية، لضمان استدامة المشروع الخدمي الهام، مثمناً جهود السلطة والأهالي في التعاون من أجل إنجاح المشروع بالطريقة المثلى.

وعبّر مصدع عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، نظير ما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز هذا المشروع الحيوي، مبدياً استعداد السلطة المحلية لتذليل كافة الصعوبات أمام الفريق الهندسي لما من شأنه الإسراع في تنفيذ المشروع في الفترة الزمنية المحددة.

حضر اللقاء، المهندس شادي فارع ضابط الفنية، واستشاري المشروع الأستاذ محمد مقصع، والضابط علي مشجهم نائب مدير الأمن، والمهندس صبري باشعيب رئيس الدائرة الفنية بالمديرية، والمهندس بجاد جبلي ممثل مكتب الأشغال بالمديرية، والأستاذ فرج بن ناشي من سكرتارية السلطة المحلية بالمديرية.