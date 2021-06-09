شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يقدمون مبادرة جديدة بشأن معتقلي قيادات حماس في السعودية والقرار بيد هذا الطرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث عضو السياسي الأعلى في صنعاء والقيادي البارز في أنصار الله محمد علي الحوثي رسالة خاصة إلى حزب الإصلاح في الرياض.

وقدم الحوثي في رسالته التي عنوانها بالـ”رسالة الخاصة” لحزب الإصلاح عرضا بالإفراج عن محمود ومنصور هادي مقابل أن يطالب قادة الإصلاح من السعودية التي قدموا من أجلها التضحيات، إيقاف محاكمة قادة حماس المعتقلين في السجون السعودية.

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وقال الحوثي في تغريدة له على التويتر:” قدمتم من أجل السعودية الدماء ورفضتم الحلول لانها طلبت منكم – كما زعم ممثليكم بالحوار – والمطلوب فقط أمام تضحياتكم أن تضغطوا على قيادة النظام السعودي حتى إيقاف محاكمتهم والافراج عن الحمساويين المعتقلين

مقابل صفقة نفرج بها عن محمود ومنصور هادي واثنين معهم ممن تريدوه لدينا.

وكان الحوثي قد كتب تغريدة على التويتر قال فيها إنه لو قدم مرتزقة العدوان باليمن الدماء التي سفكت خدمة لاحتلال الامارات

والسعودية لليمن في فلسطين لتحررت.. انني اليوم ادعو مرتزقة الاحزاب الراكضة وراءالمال الخليجي الى إرسال التبرعات لفلسطين فالاخوة في فلسطين طلبواالعون المالي .. ليشاركواالمحاصرين بجهاد المال .. وينافسوابالافعال .. وسنشكركم ان فعلتم

وكانت قيادات في حزب الإصلاح والإعلام الإماراتي والسعودي شنوا هجمة شرسة على حركة حماس لقيام ممثلها في صنعاء بتكريم محمد علي الحوثي، لما بذله من جهود طيبة في دعم الشعب الفلسطيني. وقوبلت هذه الهجمة لاستنكار الشارع الفلسطيني المقاوم وقادة المقاومة الذين أكدوا احترامهم لكل من يشارك الشعب الفلسطيني همومه، ويدعمه بالمال والسلاح.