سلطان عُمان يُطلع العاهل السعودي على محاولات حل الأزمة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، رسالة خطية من سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لم يُكشف مضمونها.



وقالت وكالة الأنباء السعودية التي أوردت النبأ، إن الملك سلمان تلقى رسالة من السلطان هيثم عن "العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة".

ولكن مصادر صحافية ألمحت إلى أن الرسالة تتضمن جهود عُمان لحل الأزمة اليمنية.

وقالت "الجريدة" الكويتية اليوم الأربعاء في تقرير بعنوان "مبادرة عمانية من 4 نقاط لحلحلة الأزمة اليمنية"، أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء ناقش أربع نقاط رئيسية مع قادة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت نقلاً عن مصادر في صنعاء أن النقاط الأربع تشمل وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سلام مع أطراف الأزمة في اليمن، ثم مفاوضات مباشرة بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وأخيراً فتح مطار صنعاء.