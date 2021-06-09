وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري السياسية الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل كبير مستشاري السياسية الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سيمون موردو.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، حيث أكد بن مبارك بأن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو إنهاء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرق للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للتوصل لوقف إطلاق نار شامل.. مؤكداً انخراط الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الدولية للوصول لحل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث.

وأوضح بن مبارك أن العائق الحقيقي أمام التوصل للسلام هو عدم جدية المليشيات الحوثية في تحقيق أي تقدم إيجابي على الرغم من كل التنازلات التي قُدمت من قبل الحكومة، وهو ما يظهر بوضوح ارتهان هذه المليشيات للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة وتقديمها مصالح هذا النظام على حساب مصلحة الشعب اليمني وهو الأمر الذي يطيل أمد هذه الحرب ويفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأكد بن مبارك أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن هو استمرار المليشيات الحوثية بالتصعيد العسكري ورفضها لكافة المبادرات التي طرحت لوقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء وتحويل إيرادات المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين بدلاً من توظيف هذه العائدات في مجهودها الحربي.

وثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام في اليمن.. لافتاً إلى أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية لإجبارها على التوقف عن استخدام العنف واستهداف المدنيين مندداً بالحادث الإرهابي البشع الذي استهدفت به هذه المليشيات بصاروخ باليستي محطة وقود في حي مدني بمأرب مما أسفر عن مقتل عشرات الأبرياء والأطفال في جريمة نكراء تضاف إلى جرائمهم المستمرة ضد أبناء الشعب اليمني.

من جانبه تطرق المسئول الأوروبي إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام.. مؤكداً أن لا حل عسكري للصراع في اليمن محذراً من أن إطالة أمد الصراع يفاقم من الكارثة الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين.

وجدد تعهد الإتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لليمن في مجال دعم العملية السياسية وكذا الاستجابة الإنسانية ودعم المشاريع التنموية، مؤكداً موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن في بلجيكا رئيس البعثة لدى الإتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى.