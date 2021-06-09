القاضي شاكر محفوظ بنش: نادي القضاة الجنوبي يطلق رؤيته لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في تصريح صحفي له قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي أن نادي القضاة الجنوبي أطلق اليوم رؤيته بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في تطبيع وانعاش الأوضاع العامة.

وأوضح في تصريحه: أن رؤية النادي التي أطلقها يريد بها المساهمة في الحل والمعالجة لأوضاع السلطة القضائية المتدهورة والتي كان مجلس القضاء الأعلى سبباً في ما آلت اليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور موشك لإنهيارها كما أوضح النادي في العديد من بياناته الصادرة.

وقال المتحدث الرسمي للنادي: "رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من قرار النادي بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته، الا إن ذلك لم يحدث ولم تتم أي استجابه لتلك الارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، مما يدل على أن ليس هناك أي رغبة أو إرادة حقيقية لدى الدولة في التدخل لمعالجة وضع السلطة القضائية المتدهور والموشك إلى الانهيار".

واستطرد بالقول: "أن نادي القضاة الجنوبي قدم رؤيته لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية إلى فخامة رئيس الجمهورية أولاً، والى قيادة تحالف دعم الشرعية و الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، والى الرأي العام الوطني والإقليمية و الدولي من باب حرص النادي في حماية السلطة القضائية من الانهيار التام".

وأفاد المتحدث الرسمي للنادي القاضي" شاكر محفوظ بنش" بأن: هذه الرؤية تضمنت خلفيات ومضامين المشكلة، والأسس والمرتكزات التي قامت عليها الرؤية، والاطار العام لها في كيفية إصلاح وتصحيح وتفعيل مؤسسات وأجهزة السلطة القضائية الممثل في إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بالاستناد إلى المبادئ و المعايير و مقتضيات المرحلة وآليات التعيين لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية للسلطة القضائية بحسب ماورد في رؤية النادي.

وقال: بأن نادي القضاة الجنوبي يضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته الدستورية القانونية َالاخلاقية بالاستجابة لصوت الارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في الجنوب، وأن عليه أن يتبنى خطوات عملية فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية وتصحيح أوضاعها طبقاً لرؤية النادي المقدمة اليه.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي رفض النادي المطلق لأي مماطلة أو تسويف لمضامين بنود رؤيته بما يضر بمصالح المواطن التواق إلى قضاء مستقل وقوي وعادل والى أمن واستقرار مجتمعي، والذي قبِلَ أعضاء السلطة القضائية لتحمل تكاليف وواجب إقامة العدل وسيادة القانون في الوطن.

واختتم تصريحه بالقول: بأن نادي القضاة الجنوبي يأمل الاستجابة لمطالب رؤيته خلال أربعة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ إعلانها، مالم فإن النادي سيلجأ مستنداً للارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية في الجنوب التي يمثلها إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار وكفالة أداء رسالته المقدسة.