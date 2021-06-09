شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول وزير الصحة العامة والسكان إلى مدينة الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح مساء اليوم إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة .



وكان في استقباله وكيل محافظة المهرة الاستاذ حسين علي المسعدي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير عام المراسيم بالمحافظة الاستاذ محمد محسن رعفيت .

وستشمل زيارة معالي الوزير مجموعة من المرافق الصحية بالمدينة للاطلاع على أوضاعها والتعرف على الخدمات التي تقدمها.