الوكيلة باكريت تناقش استكمال  الخطة التدريبية  لإدارة التدريب والبحوث لسنة 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقشت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافطة المهرة الأستاذة خديجة باكريت بمكتبها في ديوان عام المحافظة خلال لقائها اليوم، مدير عام إدارة التدريب والبحوث الأستاذ محمد شملان استكمال خطة الدورات التدريبية التي ستنفذ خلال نلتقي من العام الجاري 2021م.



واستعرض مدير الإدارة العامة للتدريب والبحوث بالمحافظة أهم الانشطة التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب والبحوث، موضحاً أهم الصعوبات والعوائق التي واجهت توقيف وعرقلة تنفيذ سير الخطة ومن أهمها انتشار وتفشي جائحة كورونا التي تعتبر جائحة عالمية في أوساط المجتمعات.

متمنياً استكمال سير الخطه وعمل دورات وأنشطة الإدارة العامة لهذا العام.

وشكر بن شملان قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة على دعمه للإدارة في مختلف المجالات.

وأكدت باكريت دعم السلطة المحلية وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.