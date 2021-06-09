الوكيلة باكريت تلتقي نائب مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة خديجة باكريت صباح اليوم بمكتبها في ديوان عام المحافظة بنائبة مدير عام الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة الاستاذه رحيمة عبدالكريم، وذلك لمناقشة أهم الصعوبات والعوائق التي تواجة سير العملية التعليمة لجهاز محو الأمية بالمحافظة والعمل لتذليل كافة الصعوبات والعوائق.



واستمعت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة من نائبة مدير عام الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لأهم ما تم تنفيذه في العام الماضي والعمل لتكوين العام القادم لما يحتاج وصولا للقضاء على الأمية بالمحافظة.

واستعرضت أهم المتطلبات منها ( 103 ) صف وعمل دورات للمعلمات.

وشكرت الأستاذ رحيمه عبدالكريم الوكيله المساعدة لشؤون المرأة لإتاحة الفرحة للقاء واستطلاعها لأهم انشطة الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجههم.

وأشادت باكريت بالأخوه القائمين على الإدارة العامة وتعليم الكبار لما يبذلونه في سبيل تحقيق الهدف المنشود للقضاء على الأمية في المحافظة.

واكدت دعم السلطة المحليه بقيادة الاستاذ محمد علي ياسر لكافة الانشطة والبرامج المتعلقة بسير العمليه التعليمية لجهاز محو الأمية بالمحافظة وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.