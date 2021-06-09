مدير عام أمن وشرطة المهرة يستقبل وزير الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل كلاً من مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، ومدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، في نقطة الدمخ الأمنية المدخل الغربي لمحافظة المهرة.



حيث رحب العميد صموده بزيارة اللواء حيدان إلى محافظة المهرة والتي تأتي للاطلاع على واقع الاجهزة الأمنية بالمحافظة ضمن خطة الوزارة لهذا العام.

حضر الاستقبال الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد، ومدير أمن المديرية النقيب عبداللطيف حسان القميري، وقائد نقطة الدمخ الأمنية الملازم علي ملهم الفضلي، وعدد من الضباط والجنود.