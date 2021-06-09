الكويت رئيسا واليمن نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتخب وزير العدل الكويتي عبدالله الرومي رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة نائب لرئيس المكتب.



جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم عبر تقنيات الاتصال المرئي والذي ناقش الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.

واستعرض الإجتماع اتفاقيات، مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومكافحة الفساد، واهمية توحيد التشريعات العربية من خلال مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بقانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وبرتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.