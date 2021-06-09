اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع حقوق الإنسان والسجناء بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم، بوكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير شرطة المحافظة العقيد يحيى حميد لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان ونزلاء السجون وجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين خلال الفترة الماضية.



وخلال اللقاء جدد الوكيل التزام السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في مأرب بحماية حقوق الإنسان والالتزام بالدستور والقانون أثناء تطبيق النظام والقانون ورعاية المصالح العامة والخاصة وتحقيق العدالة ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون مع فريق اللجنة وتسهيل مهامه وتحقيق أهداف زيارته إلى المحافظة والأخذ بكافة التوصيات المتعلقة بالوضع الحقوقي وتقييم أداء الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقدم الدكتور مفتاح نبذة موجزة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في المحافظة بشكل متواصل والتي كان آخرها استهداف محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة أسفر عنهما استشهاد 21 مدنياً بينهم طفلان يوم السبت الماضي.

من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي أن اللجنة ستحقق في كافة الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين وجرائم استهداف مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة والالتقاء بضحايا تلك الانتهاكات وأهاليهم والاستماع لشهاداتهم وتوثيقها

وكان نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة إشراق المقطري ومحمد طليان وناصر العوذلي قد قاموا بزيارات ميدانية إلى السجن المركزي وسجن الاحتياط في إدارة البحث الجنائي وسجن النساء واطلعوا على أوضاع السجناء والمحتجزين على ذمة قضايا مختلفة وظروف احتجازهم في تلك السجون.

وخلال الزيارات التقى فريق اللجنة بعدد من النزلاء في تلك السجون واستمعوا لمطالبهم ومدى حصولهم على حقوقهم والتزام إدارات تلك السجون بتطبيق القانون أثناء فترة احتجازهم.

كما زار أعضاء اللجنة مباني منشأة الإصلاحية الجديدة بمأرب واستمعوا من مدير شرطة مأرب إلى شرح عن مكونات الإصلاحية وأقسامها المختلفة وأبرزها قسم الأحداث وسجن الرجال وسجن النساء وصالات وورش التدريب التأهيل والمرافق الخدمية والمرافق الخاصة بالرعاية الطبية.

وأكد العميد حميد مطابقة منشأة إصلاحية مأرب الجديدة التي شارف العمل فيها على نهايته لكافة المواصفات والمعايير الدولية المتبعة في السجون على المستوى العالمي.