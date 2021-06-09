رئيس هيئة الأركان يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مارب.



ونقل رئيس الأركان، خلال الزيارة، إلى الضباط والصف والجنود والمقاومة الشعبية، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

واطلع من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن احمد جبران، على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، وعلى حجم الخسائر التي يتكبّدها العدو يومياً في العتاد والأرواح.

وأشاد رئيس الأركان، بالروح المعنوية والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة.. مشيداً بما يسطرونه من ملاحم خالدة دفاعاً عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

واكد قائد المنطقة العسكرية السابعة جاهزية الأبطال في كافة الجبهات والميادين لتنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط المرسومة.