حمران وباشكيل يتفقدان سير العمل بمصلحة الأحوال المدنية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران، ومدير الأمن وشرطة مديرية غيل باوزير العقيد هاني محمد باشكيل الخزرجي، سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية، وكان في استقبالهم الملازم عبداللّٰه سالم باقديم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية.



وقد طافا في أقسام الفرع، وأطلعهم الملازم باقديم على سير العمل في استخراج الاستمارات لبطاقة الهوية والإجراءات المتخذة بشأنها.

وبين الملازم باقديم الخطة لاستخراج الاستمارات وعن تخصيص يومين للرجال ويوم للنساء عبر توزيع كروت للمواطنين المتواجدين من الصباح الباكر.

وأشادا بمستوى الترتيبات والإجراءات التي ساعدت المواطنين في استخراج الاستمارات لبطاقة الهوية من قبل إدارة فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

حضر الملازم أول محمد صالح الأشولي رئيس قسم القوى البشرية، والأستاذ خالد عمر غييث رئيس مجلس أعيان مدينة شحير وضواحيها.