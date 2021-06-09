اشهار اللجنة المجتمعية لمتابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت اللجنة التحضيرية لمتابعة مشكلة الجفاف وأزمة مياه الشرب في مديرية غيل باوزير مساء يوم الثلاثاء اللقاء الموسع بعقال الحارات ورؤساء المربعات ورؤساء المعايين الزراعية ورؤساء الجمعيات البيئية والجمعيات الزراعية والجمعيات التنموية حيث بلغ عدد الحاضرين اكثر من 110 شخصية اجتماعية واعتبارية.



تحدث خلال اللقاء المهندس سامي عوشان والمهندس جهاد باوزير حول خطوات واهداف اللجنة التحضيرية والتعريف بالجهود والقرارات السابقة في هذا الشأن. كما تخلل اللقاء عدد من المداخلات المجتمعية مامن شأنها تعزيز شأن اللجنة المجتمعية المزمع اقامتها.

انتهى اللقاء باختيار اعضاء اللجنة الاساسية إضافة الى اقرار اعضاء اللجنة الفنية، وهم: أ. عبدالحكيم بن هاوي باوزير، م. سامي عوشان، د. ماجد بن مسلم، أ. خالد باضريس، أ. عمر بن عامر، أ. خالد بن عمر باعمر، عمر باكويري (شحير)، مندوب عن النقعة وماجاورها، مندوب عن العيون وماجاورها، مندوب عن الصداع وحباير وماجاورهما، مندوب عن القارة وماجاورها، إضافة الى اعضاء اللجنة الفنية وهم م. امجد باقويقو، م. جهاد باوزير، م. علي بن نسر، م. محفوظ باقويقو، أ. سالم باقحيزل، أ. احمد بن سلوم.