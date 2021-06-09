تعيينات امينة جديدة في مديريات ساحل حضرموت .. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

افاد مصدر محلي بساحل حضرموت عن صدور تعيينات جديدة في عدد من مديري امن مديريات ساحل محافظة حضرموت.



وبحسب المصدر فان القائم باعمال مدير عام الامن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد احمد عمر بن دويس قام باجراء تعيينات لمدراء الامن في مديريتي المكلا والشحر.

وقال المصدر ان مضمون التكليف جاء بتعيين العقيد صلاح المشجري مديرا لادارة الامن بمديرية المكلا فيما تم تكليف العقيد عوض بن عكاس العوبثاني مديرا لادارة امن مديرية الشحر.

وافاد المصدر انه تم صباح اليوم الاربعاء اتمام عملية دور الاستلام والتسليم بين الخلف والسلف في كل من المكلا والشحر بحضرموت.