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مؤسسة الأمل النسويه فرع الشحر تدشن صرف بدل المواصلات المالية للطلاب المنقولين الدارسين بالمكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت مؤسسة الأمل الثقافة الاجتماعية النسوية فرع الشحر، يوم أمس، صرف بدل المواصلات المالية الشهرية للطلاب المستمرين المشمولين برعايتها ضمن مشروع المؤسسة لدعم الطلاب الدارسين في جامعة حضرموت ، المنحة المقدمة من المؤسسة التي صرفت لطلاب لعدد خمسة أشهر للعام الدراسي 2020 ــ 2021 م حيث بلغ عددهم ( 55 )  طالب وطالبة من مديرية الشحر .

 

وتأتي عملية صرف بدل المواصلات الماليه للطلاب بتوجيهات من الدكتور عمر بامحسون رئيس مجلس الأمناء و الدكتورة ابهاء باعويضان المدير التنفيذي للمؤسسة  لتشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للأرتقاء بمستوياتهم العلمية الدراسيه، وأن المؤسسة تبذل قصار جهودها في دعم الطلاب الدارسين في المعاهد و الجامعات حيث أن هذا المشروع قد نأل إستحسان الطلاب .

 

وكما أوضح الاستاذ وجدان احمد صحاليل مدير فرع المؤسسة بالشحر ، ان عملية صرف  المبالغ المالية بدل المواصلات للطلاب  المشمولين برعاية المؤسسة ، تأتي في ظل ارتفاع أسعار المواصلات والظروف المعيشية الصعبة ، وكما تسعى المؤسسة الى العديد من المشاريع التنموية للإرتقاء بشريحة الطلاب ،حيث عبر جميع الطلاب عن خالص شكرهم على الدعم المتواصل من قبل المؤسسة لتكملة مشوارهم العلمي

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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