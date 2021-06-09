مؤسسة الأمل النسويه فرع الشحر تدشن صرف بدل المواصلات المالية للطلاب المنقولين الدارسين بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت مؤسسة الأمل الثقافة الاجتماعية النسوية فرع الشحر، يوم أمس، صرف بدل المواصلات المالية الشهرية للطلاب المستمرين المشمولين برعايتها ضمن مشروع المؤسسة لدعم الطلاب الدارسين في جامعة حضرموت ، المنحة المقدمة من المؤسسة التي صرفت لطلاب لعدد خمسة أشهر للعام الدراسي 2020 ــ 2021 م حيث بلغ عددهم ( 55 ) طالب وطالبة من مديرية الشحر .



وتأتي عملية صرف بدل المواصلات الماليه للطلاب بتوجيهات من الدكتور عمر بامحسون رئيس مجلس الأمناء و الدكتورة ابهاء باعويضان المدير التنفيذي للمؤسسة لتشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للأرتقاء بمستوياتهم العلمية الدراسيه، وأن المؤسسة تبذل قصار جهودها في دعم الطلاب الدارسين في المعاهد و الجامعات حيث أن هذا المشروع قد نأل إستحسان الطلاب .

وكما أوضح الاستاذ وجدان احمد صحاليل مدير فرع المؤسسة بالشحر ، ان عملية صرف المبالغ المالية بدل المواصلات للطلاب المشمولين برعاية المؤسسة ، تأتي في ظل ارتفاع أسعار المواصلات والظروف المعيشية الصعبة ، وكما تسعى المؤسسة الى العديد من المشاريع التنموية للإرتقاء بشريحة الطلاب ،حيث عبر جميع الطلاب عن خالص شكرهم على الدعم المتواصل من قبل المؤسسة لتكملة مشوارهم العلمي.