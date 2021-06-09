البحسني يطلع على خطة الانتشار الجديدة لقوة حماية المنشاءات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على خطة الانتشار الجديدة لقوة حماية المنشاءات، لحفظ مؤسسات ومرافق الدولة السيادية.



وألقى المحافظ القائد البحسني كلمة للضباط والصف والجنود، أشاد خلالها بدورهم الكبير في حفظ الأمن والاستقرار، وحثهم على رفع المعنويات والتحلي بالروح العالية، مؤكداً أن هذه القوة تشكل قوة عسكرية وأمنية كافية يعتمد عليها في حفظ المنشاءات السيادية والاقتصادية الهامة.

وأعطى محافظ حضرموت شرحاً لقوة حماية المنشاءات حول كيفية التعامل مع أحداث الشغب، والعناصر التي تريد أن تعكر صفو الأمن والاستقرار وتحدث اضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، وطرق التصدي لها دون إلحاق أي أضرار بشرية.

وأكد المحافظ البحسني أن هذه القوة سيتم تدريبها وتأهيلها في التعامل مع أحداث الشغب وحفظ مؤسسات الدولة السيادية والاقتصادية، وستحصل على رعاية كافية من خلال توفير كافة الوسائل المساعدة لحماية المنشاءات، موجهاً شعبة الأشغال العسكرية بتهيئة السكن والاحتياجات التي تتطلبها القوة لإنجاح مهامها.