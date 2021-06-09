تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الثلاثاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 لهذا اليوم حالة واحدة وافدة من محافظة شبوة لذكر يبلغ من العمر 25 عام

15 حالات تعافي جديدة بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فريق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة كالتالي

5 حالات وافدة

4 حالات من مديرية المكلا

3 حالة من مديرية غيل باوزير

حالتين من مديرية دوعن

حالة من مديرية الديس الشرقية

لا توجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 52 حالة نشطة مؤكدة موزعة كالتالي :

47 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

حالتان تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض