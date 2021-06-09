شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف والإرشاد يصدر بيان بخصوص أراضي الوقف في وادي بير الموافي في منطقة الحصب مدينة تعز : والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤكد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز أن جميع الأراضي الواقعة في وادي بير الموافي ، والشبيبة ، في الحصب بمدينة تعز هي أراضي أوقاف ثابتة بموجب وقفية "الشيخ جمال الدين المصري" عام 920 هجرية ، والمؤيدة بحكم المنيفي والحداد ، الصادر بتاريخ 28 ربيع أول 1396هجرية ، وكذلك بحكم محكمة غرب تعز الصادر بتاريخ 22ابريل 1981م المؤيد بحكم محكمة استئناف محافظة تعز الصادر بتاريخ 31 يناير 1982م، وكذلك بحكم محكمة غرب تعز رقم (45) لسنة 1400هجرية في القضية المرفوعة من علي ناجي غانم ضد أحمد عبد الله الشيباني ومكتب الأوقاف والإرشاد الذي قضى بملكية الأوقاف لكافة وادي بير الموافي ، وعدم صحة وثائق المدعين ، ووثائق البائعين لهم "علي بجاش وسلطان بجاش لبيعهم اراضي أوقاف .

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إلا أنه وبالرغم من كل هذه الأحكام ، فقد قام المحكوم عليهم باللجوء إلى القضاء التجاري ، في ذات القضية التي فصل فيها القضاء المدني ، لصالح الوقف ، وأجيره أحمد عبد الله الشيباني ، وقد أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة العليا ، قررت في "الفقرة الرابعة" من حكمها إعادة القضية إلى الشعبة التجارية ، لتطبيق حدود "وقفية جمال الدين المصري" على أرض الواقع ، ولازالت القضية منظورة امام الشعبة التجارية بمحافظة تعز حتى اللحظة .

ومكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز .. وهو يصارع من أجل الحفاظ على أموال الوقف وأراضيه ، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة ويتصدى للاعتداءات المتكررة التي تقع على أراضي الأوقاف وممتلكاته ، والتي كان آخرها الاعتداء على أجير الوقف / أحمد عبد الله الشيباني ، في نفس المنطقة المشار إليها في هذا البيان ، فإنه يهيب بالجهات الأمنية والسلطة المحلية القيام بدورهم الذي يفرضه عليهم واجب الوظيفة ، وأمانة المسؤولية ، التي حملوها على عاتقهم بالأخذ على أيدي المعتدين على أراضي الأوقاف وأجرائه ، والتصدي لهؤلاء المعتدين ، وضبطهم ، وعدم التهاون معهم ، وإحالتهم إلى القضاء.

صادر عن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز .

الاثنين 26 شوال 1442 هجرية

الموافق 7يونيو 2021 ميلادية