الحكومة توجه بإدخال الطاقة الكهربائية الإضافية المعتمدة لمحافظة أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه، رئيس الوزراء معين عبدالملك، بسرعة إدخال الطاقة الكهربائية الإضافية التي تم اعتمادها لمحافظة أبين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ أبين، اللواء الركن ابوبكر حسين، مشيرا إلى أن إدخال الكهرباء الإضافية ستسهم في تحقيق الاستقرار النسبي للكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد شدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على احتياجات المواطنين اليومية في محافظة أبين، خاصة في الكهرباء والصحة.

وأكد دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في كل الخطط والمشاريع الهادفة الى تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء قد ناقش مع المحافظ، الأوضاع العامة في المحافظة، واحوال المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية والأمنية، والاحتياجات المطلوبة للتعامل معها وفق الأولويات والامكانيات المتاحة.

واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير حول الأوضاع وجهود السلطة المحلية للتعامل مع التحديات القائمة، والدعم الحكومي المطلوب.

وكان وزير الكهرباء قد التقى محافظ أبين، في يناير الماضي، وناقش معه احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية، وأقر اللقاء إعادة مشروع 30 ميجا المتعثر لمنطقة زنجبار، وإحياء مشروع الطاقة المشتراة لمديريتي زنجبار وخنفر.

كما أقر اللقاء إعادة إصلاح كهرباء شقرة وتوفير قطع الغيار الخاص بمولدات محطة كهرباء جعار، وتحسين شبكة المنطقة الوسطى وتعزيز التوليد هناك، وربط مديريات يافع عبر منطقة رصد، وإحياء مشروع كهرباء أحور والمحفد وخط 132 ك.ف جعار – لودر.