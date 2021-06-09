شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق إلى أين وصلت الأمور في المملكة.. "بيع الخمور في البقالات في السعودية".. وكاتب سعودي شهير يعلنها مدوية وبكل صراحة "حرية شخصية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الكاتب والصحفي السعودي جمال بنون السماح ببيع الخمور في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة. وتساءل الكاتب السعودي قائلًا: "لماذا لا نبيع الكحول في محلات السوبر ماركت حتى نقضي على السوق السوداء والتلاعب والغش وابتزاز الناس والتكسب الغير مشروع". قد يهمك ايضاً وأضاف "هي حرية شخصية لمن يرغب أن يتعاطاها وفق شروط وانضباط وقيود معينة". وأثار الترويج لفكرة بيع الخمر في المملكة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مغردون سعوديون عن غضبهم من فكرة طرح مثل هكذا سؤال في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين وخصوصية الأمر. وسبق أن نفى رئيس هيئة السياحة في السعودية، أحمد الخطيب الجدل نية المملكة السماح باستيراد المشروبات الكحولية ورفع الحظر عن تداولها على أراضيها. وقال الخطيب: إن المملكة "ستواصل الإصلاحات"، ولكنه "لا يرى أن حظر الكحول سيخضع للتغيير في إطار الجهود المبذولة لجذب السياح".

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