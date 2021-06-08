رئيس مجلس الشورى يقدم واجب العزاء في وفاة المناضل صالح النخعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم، واجب العزاء الى رئيس هيئة الاركان العامة السابق الفريق ركن عبدالله سالم النخعي وابناء الفقيد أسامة ومحمد صالح النخعي في وفاة والدهم المناضل صالح عبدالله النخعي عضو مجلس الشورى .



جاء ذلك في مراسم العزاء الذي أقامته سفارة بلادنا لدى جمهورية مصر العربية، وحضره نائب رئيس المجلس، محمد الشدادي ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، أحمد صالح العيسي وسفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مارم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وجمع غفير من أبناء الجالية اليمنية.

وأكد رئيس مجلس الشورى ان هذا الرحيل المفاجئ لعضو المجلس المستشار صالح النخعي يشكل خسارة فادحة لواحد من ابناء الوطن المخلصين، الذين عملوا بتفاني واجتهاد مع الشرعية واقامة الدولة الاتحادية..منوها بما قدمه من نموذج في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها، وكذا ما تميز به من خصال حميده يشهد له بها كل من عاصروه.

وأعرب رئيس مجلس الشورى، عن خالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد الراحل المناضل صالح عبدالله النخعي، ولكل ابناء الشعب اليمني بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.