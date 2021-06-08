القوات المشتركة تكشف عن شبكة ألغام بحرية مثبته زرعتها المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت القوات المشتركة امس عن شبكة ألغام بحرية مثبته زرعتها المليشيات الحوثية في قاع البحر الأحمر بتصميم مدروس يكفي لتفخيخ مساحات واسعة أمام حركة السفن.



وأوضح مصدر بالقوات المشتركة بحسب ما ذكره موقع "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" الإلكتروني أن شبكة الألغام المكتشفة في منطقة سيول التابعة لجزر أرخبيل حنيش تتكون من برميلين سعة 200 لتر مثبتة عبر أسلاك من ( بوجة ) إلى صاعق في قاع البحر ( 16 متراً) وبين البرميل والآخر شبكة أسلاك على بعد 450 متراً من اليابسة.

ولفت المصدر إلى أن هندسة القوات المشتركة وخفر السواحل تعاملت مع الشبكة وفككتها، مؤكداً أن نوعية الألغام ( الألغام المربوطة ) تعد أحد الأسلحة المعروفة لدى الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن حجم شبكة الألغام البحرية التي تم إكتشافها تعزز مدى خطر وتهديد المليشيات التابعة لإيران على خط الملاحة الدولي.

وفي سياق متصل، انتزعت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول حرس حدود 163 لغماً أرضياً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المزارع والأسواق والطرقات العامة المؤدية إلى اليتمة والمناطق الأخرى في سلبة وعفي والهضبة وطيبة الاسم والربعة شمال محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبأ" أن الألغام تنوعت بين فردية وعبوات ناسفة وغيرها وأن المليشيا تعمّدت تمويه الألغام والعبوات بأشكال خادعة وتتخذ ألوان الحجارة والرمال، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك هذه الألغام وإتلافها حتى لا تعرض حياة المدنيين والمسافرين إلى الخطر.