شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قوة عسكرية كبرى من أشرس المقاتلين تصل العاصمة اليمنية لانها المليشيات والسيطرة على القصر الجمهوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية، وصول المئات من المسلحين من أبناء مديريات ردفان الأربع في محافظة لحج خلال الساعات الماضية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن قامت قوات المجلس الانتقالي بهدم عدد من منازل أبناء الصبيحة في منطقة بئر فضل بالمدينة، ما يشير إلى ارتفاع حدة التوتر بين الانتقالي وأبناء ردفان وقبائل الصبيحة.

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وأوضحت المصادر أن القيادي العسكري الجنوبي ثابت جواس انضم إلى صفوف أبناء الصبيحة وردفان وكان على رأس من اقتحموا عدن من المسلحين الذين وصلوا إلى بئر فضل واطلعوا على المنازل التي تم تهديمها.

ومن المتوقع أن يحدث هذا التوتر زيادة في تضييق الخناق على الانتقالي، خصوصاً وأن رد أبناء ردفان بقيادة جواس الذي يقود محور العند التي تعد الحامية العسكرية الشمالية لعدن، يأتي بالتزامن مع اتساع رقعة الخلافات بين أبناء ردفان والانتقالي بعد أن قام الأخير بفرض مدير عام جديد للحبيلين من قبله ما أدى إلى حدوث المزيد من الانشقاقات في صفوف مؤيدي الانتقالي في لحج واصطفافهم إلى الموالين لهادي ومحافظ لحج احمد التركي وانعكاس ذلك على قيام الإصلاح باستغلال الفرصة واحتواء هؤلاء المنشقين واستخدامهم لتشكيل معسكرات جديدة في لحج.