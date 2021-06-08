تعز.. توقف العمل في مستشفى الثورة بسبب نفاد الديزل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الثلاثاء، توقف الخدمات الصحية في معظم أقسام المستشفى بعد نفاد مادة الديزل.



وقالت الهيئة في "نداء استغاثة" أطلع عليه "يمن شباب نت"، إنها "توقفت عن العمل منذ صباح اليوم نتيجة نفاد مادة الديزل".



وأشارت إلى أن ذلك تسبب أيضًا في توقف الخدمات الصحية في جميع الأقسام منها قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة ومحطة الأكسجين، لافتًة إلى أن ذلك "يشكل خطرًا كبيرًا على المرضى ويهددهم بالموت".



ويستقبل المستشفى يوميًا مئات المرضى من مختلف مديريات المحافظة، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.



ويعاني القطاع الصحي في تعز من مشاكل عديدة أبرزها عدم توفر مخزون احتياطي من الوقود، وشحة المستلزمات الطبية.

