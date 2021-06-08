وكيل محافظة الجوف يتفقد سير الامتحانات بمنطقة الريان بالجوف

وفي الزيارة التي رافقه فيها نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على الفقية ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خب والشعف صالح عسكر اطلع الوكيل الحاشدي على الترتيبات والإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية للطلاب المتقدمين لنيل الشهادة الثانوية في مركز النور الخاص بالنازحين بمنطقة الريان.

محمد يوسف

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