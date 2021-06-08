شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة الجوف يتفقد سير الامتحانات بمنطقة الريان بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي سير امتحانات الثانوية العامة في احد المراكز بمديرية خب والشعف.
وفي الزيارة التي رافقه فيها نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على الفقية ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خب والشعف صالح عسكر اطلع الوكيل الحاشدي على الترتيبات والإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية للطلاب المتقدمين لنيل الشهادة الثانوية في مركز النور الخاص بالنازحين بمنطقة الريان.