رئيس الوزراء يناقش مع محافظ أبين الأوضاع العامة واحتياجات المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع محافظ أبين اللواء الركن ابوبكر حسين، الأوضاع العامة في المحافظة واحوال المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية والأمنية، والاحتياجات المطلوبة للتعامل معها وفق الأولويات والامكانيات المتاحة.



واستمع رئيس الوزراء من محافظ ابين خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم، إلى تقرير حول الأوضاع وجهود السلطة المحلية للتعامل مع التحديات القائمة، والدعم الحكومي المطلوب.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بالتعجيل بدخول الطاقة الكهربائية الإضافية التي تم اعتمادها لمحافظة أبين وبما يساعد على تحقيق الاستقرار النسبي للخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية التركيز على احتياجات المواطنين اليومية في محافظة أبين خاصة في الكهرباء والصحة.. مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في كل الخطط والمشاريع الهادفة الى تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.