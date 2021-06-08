شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 1.186 لغما حوثيا في الأسبوع الأول من يونيو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، 1,186 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من مناطق الجمهورية.



وأفاد بيان صادر عن "مسام" وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الألغام تنوعت ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و 284 لغما مضادا للدبابات، و 892 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

يذكر أن فريق "مسام" استطاع منذ بداية المشروع من نزع 252 ألفا و 735 لغما، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.