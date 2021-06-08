بارزيق يترأس إجتماعا لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة لتحسين منظومة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وكيل الشؤون الفنية بمحافظة حضرموت المهندس امين سعيد بارزيق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو من السنة الجارية 2021م إجتماعا طارئ لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة لتحسين منظومة الكهرباء بساحل حضرموت , بحضور مدير عام مديرية المكلا المهندس / صالح العمري , ومدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس / عبدالله حمران .



وفي مستهل اللقاء نقل وكيل المحافظة توجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني , بتحسين الشبكة الداخلية لمنظومة الكهرباء بساحل حضرموت , على أن يضل هذا التحسين مستمر على مدار العام .

وأشار بارزيق خلال الاجتماع المنعقد بمكتبه أن السلطة المحلية بالمحافظة تكفلت بتمويل مشروع التحسين , والذي يتجزأ المشروع العام لتحسين الكهرباء إلى عدد من المشاريع لتنفيذها من قبل عدة مقاولين لضمان سرعة التنفيذ , وتشمل هذه المشاريع إدخال فيدرات جديدة , تركيب محولات جديدة , تغيير المحولات المتجاوزة , تغيير الخطوط التي تعاني من ضعف في الكهرباء .

وشدد الوكيل الفني للمحافظة خلال اللقاء بالتنسيق المتواصل خلال المشروع ما بين المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة , وبإشراف وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية , مضيفاً على ضرورة سرعة تنفيذ المشروع لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة الكهرباء , وأن ساعات العمل لا تقتصر على الصباح فقط ، بل على مؤسسة الكهرباء العمل في كل الأوقات وحل مشكلات الانقطاع الكهربائي على مدار اليوم , والتواصل بشكل مباشر مع الوكيل الفني بالمحافظة في أي وقت لأي توجيهات يتوقف أو يتأخر بسببها العمل .

وأكد بارزيق في لقاءه أن هذه الخطوة تأتي بعد ظهور بعض المشكلات المتعلقة لمنظومة الكهرباء في الكثير من الأحياء السكنية بالمكلا وساحل حضرموت بشكل عام .

وفي ختام اللقاء دعا الوكيل الفني الأخوة المواطنين وعقال الحارات بتسهيل العمل في احياءهم من أجل سرعة الإنجاز لمشاريع تحسين منظومة الكهرباء بساحل حضرموت .

حضر اللقاء عدد من مدراء الدوائر بمؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت والمختصين والمكلفين في المشروع .