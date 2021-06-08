البحسني يترأس اجتماعاً باللجنة الأمنية ويناقش معها المستجدات بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة، وبحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بساحل حضرموت.



وناقشت اللجنة الأمنية مستجدات وتطورات الأوضاع الأمنية في مدينة المكلا وساحل حضرموت، والأعمال العدائية التي نتج عنها أعمال تخريب في بعض مؤسسات الدولة السيادية، واستعرضت اللجنة الخطط العسكرية والأمنية الجديدة وآلية تنفيذها على أرض الواقع.

وأدانت اللجنة الأمنية بشدة أعمال التخريب، ودعت كافة الدعاة والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والمكونات إلى الوقوف بمسؤولية لإدانة الأعمال التخريبية التي طالت مؤسسات الشعب، مؤكدين أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، من خلال تكاتف المواطنين والسلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية.