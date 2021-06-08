مصدر بمكتب محافظ حضرموت ينفي الشائعات حول تقديم بعض المسؤولين استقالاتهم

وحذر المصدر من نشر الشائعات دون الرجوع إلى المصادر والجهات الرسمية، حاثاً الجميع على التأكد من المعلومات وأخذها من المصادر الموثوقة.

نفى مصدر بمكتب محافظ حضرموت الشائعات حول تقديم عدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات والمديريات أستقالاتهم من مناصبهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012