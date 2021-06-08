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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر بمكتب محافظ حضرموت ينفي الشائعات حول تقديم بعض المسؤولين استقالاتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021
الخليج 365 - المكـلا
نفى مصدر بمكتب محافظ حضرموت الشائعات حول تقديم عدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات والمديريات أستقالاتهم من مناصبهم.
وأكد المصدر ذاته أن كافة مدراء عموم المكاتب والمديريات يمارسون مهامهم وأعمالهم التي تساند جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
وحذر المصدر من نشر الشائعات دون الرجوع إلى المصادر والجهات الرسمية، حاثاً الجميع على التأكد من المعلومات وأخذها من المصادر الموثوقة.