شكرا لقراءة خبر عن وأخيرًا.. هند القحطاني تطلب الزواج من شاب سعودي ولكن بشرط غريب!! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وضعت مشهورة سناب شات هند القحطاني، شرطًا واحدًا للزواج من أي مواطن سعودي حال تقدم لها.

جاء ذلك خلال ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“.

وسأل المتابع: ”إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين“، فأجابته: ”الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني“ .

وأضافت القحطاني: ”زي بالضبط حنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كذا يا هلا به“.