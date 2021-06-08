فرق هندسية تعيد التيار الكهربائي لقرى في شبوة إثر تضررها من الأمطار والرياح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قامت الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة شبوة، بإعادة إصلاح خطوط نقل الطاقة لعدد من قرى مديريتي الصعيد ونصاب في شبوة، بسبب تضررها أمس من الأمطار والرياح.



وأوضح الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد الطوسلي، أن الفرق الهندسية تمكنت من إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي لمناطق المصينعة ومقبلة بمديرية الصعيد، وجباه والحنك بمديرية نصاب .. مشيدا بجهودها في إنجاز معالجة الأعطاب المفاجئة التي تطال شبكات نقل التيار الكهربائي.

وفي سياق منفصل، اطلع الطوسلي، اليوم، على سير امتحانات الثانوية العامة في المركز التعليمي بمصينعة مديرية الصعيد، وتعرف على الجهود التربوية المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات .. حاثا الطلاب على المثابرة ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.