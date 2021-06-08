نائب الرئيس الجمهورية يعزي في وفاة صالح النخعي

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى صالح عبدالله النخعي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

محمد يوسف

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