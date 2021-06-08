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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الإثنين.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

لا توجد حالات مؤكدة جديدة لهذا اليوم ولله الحمد

 

 

17 حالات تعافي جديدة، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فريق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة كالتالي

8 حالات وافدة

7 حالات من مديرية المكلا

حالتين من مديرية الديس الشرقية

 

 

لا توجد حالات وفاة جديدة حتى يوم أمس، الإثنين

 

 

الحالات النشطة 74 حالة نشطة مؤكدة موزعة كالتالي :

 

70 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

 

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

 

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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