تقرير يرصد أحوال الطقس في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

يثير ارتفاع درجة الحرارة في صنعاء، التي ترتفع عن سطح البحر بنحو (2150) متراً، تساؤلات سكان المدينة عن أحوال سكان المحافظات الساحلية مثل محافظات الحديدة وعدن وحضرموت.



ومنذ منتصف مايو/ أيار الماضي، يشتكي سكان في صنعاء والمحافظات المجاورة لها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.

وتكرّر هيئة الأرصاد في صنعاء منذ الشهر الماضي توقعاتها بأجواء "حارة نسبياً" على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وحارة إلى شديدة الحرارة أثناء ساعات النهار على المناطق الصحراوية، مشيرةً إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية.

ويدعو مركز الأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي أوضح مركز الأرصاد أنّ الأجواء في أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات المحاذية للساحل الغربي، "صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية".

فيما تراوحت درجة الحرارة العظمى في السواحل الجنوبية والشرقية ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية، وما بين 38 إلى 42 درجة مئوية في المناطق الصحراوية.