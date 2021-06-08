وضع حجر أساس مشروع مستشفى خيري في المكلا لخدمة المواطنين ومنتسبي الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير الداخلية إبراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، في المكلا، حجر أساس مشروع المستشفى الخيري التخصصي، التابعة لمؤسسة رعاية القلب اليمنية ومؤسسة صنائع المعروف الإنسانية.



واطلع الوزير حيدان والمحافظ البحسني، من رئيس مؤسسة صنائع المعروف أحمد سعيد، على الخدمات التي سيقدمها المستشفى للمرضى عبر مراكزه الخمسة التي تتضمن مراكز جراحة القلب بكل أنواعه، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة وزراعة الكلى، وجراحة العظام، وكذا مركز جراحة المناظير والتجميل.

وأوضح وزير الداخلية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"أنه سيتم إنشاء المشروع في أرض تابعة لوزارة الداخلية, وسيستفيد منه أهالي حضرموت وجميع منتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدا أهمية هذا المشروع النوعي المتقدم واحتوائه على أجهزة متطورة، كما سيعمل مشروع المستشفى على تنفيذ العمليات النوعية الكبرى وعمليات جراحية أخرى تستنزف الكثير من أموال المواطنين .. مشيدا بجهود قيادة السلطة بمحافظة حضرموت من خلال تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لإنجاح المشروع.

من جانبه أكد محافظ حضرموت، أهمية هذا المشروع الذي سيقدم خدمات طبية للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية، وسيخفف الأعباء عن المرضى الذين يتحملون تكاليف باهظة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج .. لافتاً إلى أن المستشفى تعد مكسباً لعموم الوطن وحضرموت على وجه الخصوص .. مبديا استعدادهم لتقديم التسهيلات لإنجاز المشروع الخيري .. مثمنا توجه وزير الداخلية بتخصيص الأرض لإنشاء المستشفى لخدمة المواطنين ومنتسبي وزارة الداخلية.