جمعية تعاونية غيل باوزير الزراعية تعقد لقاء تشاوريا حول مشكلة الجفاف بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت جمعية تعاونية غيل باوزير الزراعية صباح اليوم لقاء تشاوريا برؤساء المعايين الزراعية والشخصيات الإجتماعية من مختلف الشرأئح المتضررة من ظاهرة الجفاف.



وفي اللقاء استعرض أحمد سالم بن سلوم رئيس الجمعية مجمل المتابعات والقرارات المتخذة للتقليل من آثار ظاهرة الجفاف ، مؤكدا على أهمية المتابعة مع الجهات ذات العلاقة والتي في موقع القرار بما من شأنه وضع الحلول و المعالجات الناجعة في سبيل تقليل من معانة المواطنيين وبالذات شريحة المزارعين.

وأشاد بن سلوم بالجهود المجتمعية التي تبذل من قبل الجميع، حاثا أياهم إلى تنسيق تلك الجهود المشتركة بغية العمل على ترجمة الإجراءات المتخدة سلفا إلى واقع عملي .

هذا وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات والأطروحات البناءة والمسؤولة من قبل الحاضرين أكدت جميعها على التواصل المستمر والمتابعة الجادة لحل هذه المشكلة.