توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع معلمات الريف في مديرية رخية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

وقـّع اليوم بمدينة سيئون اتفاقية تنفيذ مشروع معلمات الريف في مديرية رخية بحضرموت (مساق الدبلوم) بين مؤسستي صلة والعون للتنمية والمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون.



ويهدف المشروع الى توفير 28 معلمة في مساق الدبلوم في المديرية ؛ وذلك للحد من تسرب الطالبات من المرحلة الأساسية وعدم وصول الكثير منهن الى المرحلة الثانوية نظرا لعدم وجود معلمات في هذه المديرية.

قام بتوقيع الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم ، عن جانب الطرف الأول المديرين التنفيذيين لمؤسستي صلة والعون للتنمية علي باشماخ وعبداللاه بن عثمان ، وعن جانب الطرف الثاني مدير معهد المعلمين بسيئون مرتضى السقاف.

وتجدر الاشارة بأن مديرية رخية احدى مديريات محافظة حضرموت ، ويبلغ عدد سكانها 13 ألف و160 نسمة، الذكور منهم 6 آلاف و185 ، والإناث 6 آلاف و 974 ، كما يبلغ عدد الطلاب في المديرية ألف و970 في مرحلة التعليم العام أساسي وثانوي ، منهم ألف و186 طالب ، و784 طالبة ، حيث يدرس في مرحلة الثانوية 30 طالبة فقط أي ما يعادل 4 في المائة.