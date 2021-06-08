شكرا لقراءة خبر عن فنانة إماراتية شهيرة تنفجر باكية بعد تسريب فيديو مخل إبـ،احـ،ي.. شاهد الفيديو وكيف علقت خوفا من القبض عليها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - ظهرت مشاعل الشحي في مقطع فيديو من خلال حسابها بـ"سناب شات" منهارة ودخلت في حالة من الهستيريا والبكاء وهي تنفي هذه التهمة المخلة عنها عقب الترويج أنها صاحبة المقطع الإباحي.

وأكدت مشاعل الشحي أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا بل لفتاة شبيهة لها، لكن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات.

وقالت مشاعل الشحي في الفيديو "عيب تنسبون فيديو إلي لمجرد البنت تشبهني، هذا كله للشهرة والفلورز وهذا كله يزول ويروح كله إلا الشرف".

ودخلت مشاعل الشحي في نوبة بكاء خلال الفيديو، مؤكدة أن الفتاة التي في الفيديو لا تقربها بصلة من قريب أو بعيد، مطالبة من متابعيها عدم تصديق أي شيء ينسب للمشاهير.

وأوضحت مشاعل الشحي أن البعض أرسل الفيديو لزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، ووقتها شعرت بكسر القلب وهم يقولون له هذه زوجتك على الرغم من ثقته فيها.



وأردفت: "شيء وايد يكسر القلب وأوفر إن الواحد ينشر فيديو لواحدة على أساس إن هي وأحمد يشاهد الفيديو أنا انكسرت قدامه لأنهم يقولوا له هاي حرمتك يعني عيب".

وأوضحت الشحي أنها لو كانت الفتاة، التي ظهرت في الفيديو الإباحي فعلى الأقل سيتم توقيفها من قبل السلطات، ووقتها لن تعترض على محاسبتها، لأنها ستكون قد أخطأت وتستحق العقاب بحد تعبيرها.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو "إباحي" ونسبوه إلى مشاعل الشحي، وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها الأمر الذي نفته الاخيرة جملة وتفصيلا.