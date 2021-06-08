شكرا لقراءة خبر عن بكل جراءة.. فنانة لبنانية تعترف بتعرضها للاغتصاب في غرفة الملابس على البحر.. قيدها ومارس معها الرذيلة والأخير يرد: فعلت ذلك عشرات المرات برضاها! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - تقدمت فنانة لبنانية بالشكوى ضد شاب، تقول إنه اعتدى عليها جنسيًا بالقوة في غرفة تبديل الملابس في أحد المنتجعات البحرية، فيما نفى الشاب هذه الادعاءات، وقال إن المذكورة صديقته منذ فترة ومارس معها الجنس مرات بطلبها ورضاها.

ونشرت صحيقة "صدى بيروت" شكوى الفنانة اللبنانية مغمورة لم تذكر اسمها، حيث ادعت على شاب أنه استغل فرصة تغيير ملابسها في غرفة تغيير الملابس وهجم عليها وقيدها واعتدى عليها جنسيًا، واستحوذ على ما معها من مال وموبايل.

وأضافت أن الشاب اتصل عليها وساومها بما لديه من صور التقطها لها أثناء الاعتداء عليها، وأنه سيقوم بنشرها إن لم تنفذ ما يأمرها به من الخضوع له في علاقات جنسية أخرى وأموال تقدمها له.

وأشارت الصحيفة أنه بعد القبض على المدعى عليه أنكر جميع التهم الموجهه إليه من المدعية، وأكد المتهم بأن المذكورة صديقته تعرف عليها من خلال الأصدقاء ومارس معها الجنس برضاها مرات.

ونفى المتهم بحسب الصحيفة، أنه ابتزها بما لديه من صور، وقال إنه كان على تواصل مستمر معها ومع أهلها وأنهم كانوا يقدون له المال بصورة طبيعية برضاهم.