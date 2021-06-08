شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك والحجرف يبحثان التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك ، اليوم في العاصمة العمانية مسقط بالامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين اليمن ودول المجلس في المجال الاقتصادي والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها، كما ناقشا اهمية تعزيز عضوية اليمن في بعض اللجان الخليجية بمجلس التعاون.

وتطرق بن مبارك الى مستجدات الاوضاع السياسية في اليمن في ضوء الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لإنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي ومماطلتهم في التعاطي مع المبادرة الاممية واصرارها على استمرار الحرب واخرها ما اقدمت عليه من مجزرة مروعة من خلال استهدافها بصاروخ باليستي لمحطة وقود في مدينة مارب راح ضحيتها عدد من الشهداء بينهم اطفال وكذا استمرار استهدافها لدول الجوار، وتهديدها للملاحة الدولية بالالغام والزوارق المفخخة وللبيئة البحرية بعدم سماحها بصيانة خزان النفط صافر وتفريغ محتوياتها.

ومن جانبه اكد الدكتور الحجرف، موقف مجلس التعاون الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية وحرص المجلس ووقوفه جنبا الى جنب في جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني وتوقه للامن والاستقرار والتنمية، واكد على اهمية وضع خطة متكاملة لاعادة الاعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع عملية التنمية لخدمه الشعب اليمني.

حضر اللقاء سفير اليمن في مسقط خالد بن شطيف.