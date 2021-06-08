الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة صالح النخعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو مجلس الشورى صالح عبدالله النخعي.



واشار الرئيس في برقيته الى اولاد واهل وذوي الفقيد الى مناقبة الوطنية ومواقفه النضالية المشرفة في سفر الثورة ومنعطفاتها المختلفة.. حيث كان مثالا للكفاءة والاخلاص والتضحية والعطاء.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.