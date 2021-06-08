شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باسليم: يشيد بسرعة تجاوب السلطات في إنجاز طباعة الكتاب المدرسي بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبر الدكتور محمد عمر باسليم المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل مسؤولي حضرموت لمتابعة وانجاز واستكمال تسديد ما تبقى من قيمة طباعة الكتاب المدرسي الدفعة الثانية المخصصة لمدارس حضرموت.



مشيرا إلى أن حضرموت تعد نموذج متميز من بين المحافظات الأخرى بتكاتف ابنائها المخلصين .. معربا عن شكره وتقديره لإدارة البنك المركزي اليمني فرع المكلا على كل ما قدموه من تسهيلات في صرف ما الدفعة الثانية من قيمة الكتاب المدرسي بموجب العقد المبرم بين السلطة المحلية ومطابع الكتاب المدرسي وفقا لتوجيهات المحافظ البحسني راعي التعليم بالمحافظة.