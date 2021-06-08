اللجنة الامنية العليا بمحافظة حضرموت الساحل تصدرا بيانا حول أحداث المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدرت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، اليوم، بيانا حول الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا يوم أمس الإثنين.



وفيما يلي ننشر نص البيان:

وقفت اللجنة الأمنية على أحداث يوم الأثنين التي شهدتها مدينة المكلا و نتج عنها أعمال تخريب تمثلت بالإعتداء على مؤسسات حكومية شملت عدد من المبان والمنشآت وهي: إذاعة المكلا ، مستشفى الأمومة والطفولة ، ديوان المحافظة ، البنك المركزي ، أدت الى أضرار بهذه المبان والمنشأت . كما نتج عنها إصابات لعدد من الجنود والمواطنين من قبل اعتداءت لمخربين .

تدين اللجنة الأمنية بشدة أعمال التخريب تلك وتدعو كافة الدعاه والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والمكونات إلى الوقوف بمسؤولية لإدانة تلك الأعمال التخريبية التي تمس مؤسسات الشعب ،و إن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية مشتركة بين المواطنين والسلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية وإن ثقافة التخريب لاتمثل أبناء حضرموت .

- توجه اللجنة الأمنية العليا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المخربين وتقديمهم للعدالة و التحقيق مع من تم ضبطهم و كشف من يقف خلفهم ويمولهم والوقوف بحزم ضد أي محاولات تخريبية .

- تؤكد اللجنة الأمنية بحق التظاهر السلمي كحق كفله الدستور بالحفاظ على طابعها السلمي.